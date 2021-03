Addio a Claudio Coccoluto | il maestro dei deejay italiani

(Di martedì 2 marzo 2021) Il mondo del clubbing italiano, che da un anno vive una gravissima crisi a causa della pandemia, piange la scomparsa di, uno dei djpiù famosi e influenti anche a livello internazionale, morto a 59 anni dopo aver combattuto per anni contro una grave malattia. L'artista si è spento martedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. Nato il 17 agosto 1962, "Cocco", come veniva chiamato affettuosamente dai fan e dagli amici, è sempre stato guidato dalla passione bruciante per la musica da ballo: la molla principale della sua carriera è sempre stata la magia di vedere una sala affollata di persone con il sorriso sulle labbra e sintonizzate sulla stessa lunghezza d'onda. Una delle sue maggiori passioni è stato il vinile, con più di 75.000 dischi collezionati ...

Coccoluto, il dj italiano più famoso nel mondo Tra i primi a rendergli omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, con cui avevano fondato il Goa di Roma (con 25 anni ... Per la musica elettronica inn giuria c'era appunto il dj e producerCoccoluto, indiscusso padrino della musica house che ha fatto la storia del clubbing in Italia. "Se ne va il maestro più ... Addio a Claudio Coccoluto, primo dj europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York nel 1991 e maestro indiscusso dell'underground ...