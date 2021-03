2° ondata, gli americani parlano di 4° ondata della Pandemia. Le varianti (Di martedì 2 marzo 2021) Lo scrive anche la BBC: il capo per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti ha detto di essere preoccupato per i recenti dati Covid-19. La dottoressa Rochelle Walensky ha detto che la scorsa settimana sono stati registrati circa 70.000 nuovi casi al giorno – “un numero molto alto”. Sempre negli USA, ci sono stati quasi 2.000 morti al giorno. La dottoressa Walensky ha detto che con la diffusione delle varianti, rischiamo di perdere completamente il terreno guadagnato con fatica. Le varianti sono una minaccia reale per la popolazione e per il nostro futuro. Sono state identificate ormai diverse varianti di Covid-19 in circolazione, ma gli esperti sanitari sono particolarmente preoccupati per alcune che sembrano essere più contagiose, comprese quelle rilevate per la prima volta nel Regno Unito, in Sud ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Lo scrive anche la BBC: il capo per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti ha detto di essere preoccupato per i recenti dati Covid-19. La dottoressa Rochelle Walensky ha detto che la scorsa settimana sono stati registrati circa 70.000 nuovi casi al giorno – “un numero molto alto”. Sempre negli USA, ci sono stati quasi 2.000 morti al giorno. La dottoressa Walensky ha detto che con la diffusione delle, rischiamo di perdere completamente il terreno guadagnato con fatica. Lesono una minaccia reale per la popolazione e per il nostro futuro. Sono state identificate ormai diversedi Covid-19 in circolazione, ma gli esperti sanitari sono particolarmente preoccupati per alcune che sembrano essere più contagiose, comprese quelle rilevate per la prima volta nel Regno Unito, in Sud ...

