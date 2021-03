Uomini e donne | anticipazioni 1-5 marzo | una scelta inaspettata al Trono Over

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo la pausa del week end,torna in onda oggi 1su canale 5 a partire dalle 14:45. per gli amanti delle, vi sveliamo cosa accadrà in questa nuova settimana di programmazione, che si concluderà venerdì 5. Nelle nuove puntate ci saranno un bel po’ di sorprese, come il rifiuto di Gemma alle avance di Cataldo. Novità anche per Riccardo e Roberta, che decideranno di lasciare insieme la trasmissione.: lite Riccardo-Armando Curiosi di sapere cosa ci riserveranno le puntate diin onda questa settimana? Vediamo insieme cosa ci riserveranno dame, cavalieri e tronisti del dating-show di Maria De Filippi. Nei primi giorni della settimana, ...