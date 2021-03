Tottenham, Mourinho: “Felice per Bale. Impossibile lasciarlo fuori se è in forma” (Di lunedì 1 marzo 2021) José Mourinho si gode gli sprazzi di vero Bale. Il gallese è stato decisivo nella vittoria del Tottenham sul Burnley, domenica pomeriggio: un gol di rapina e un tiro a giro dei suoi hanno permesso agli Spurs di vincere 4-0. Nel post partita, Mourinho ha quindi risposto a dei rumor circolati negli ultimi mesi di un possibile screzio tra i due. “Lui conosce il suo corpo e sa che siamo qui per aiutarlo. Specialmente ad essere un calciatore Felice e, dal canto mio, sono molto Felice per lui”, spiega il portoghese. Che poi punzecchia i giornalisti: “A volte la gente pensa che a voi giornalisti piaccia inventare storie. Avete bisogno di scrivere delle storie, a volte vi piace dire cose che non sono proprio vere“. “Bale è un ragazzo esperto e conosce il suo corpo meglio di ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Josési gode gli sprazzi di vero. Il gallese è stato decisivo nella vittoria delsul Burnley, domenica pomeriggio: un gol di rapina e un tiro a giro dei suoi hanno permesso agli Spurs di vincere 4-0. Nel post partita,ha quindi risposto a dei rumor circolati negli ultimi mesi di un possibile screzio tra i due. “Lui conosce il suo corpo e sa che siamo qui per aiutarlo. Specialmente ad essere un calciatoree, dal canto mio, sono moltoper lui”, spiega il portoghese. Che poi punzecchia i giornalisti: “A volte la gente pensa che a voi giornalisti piaccia inventare storie. Avete bisogno di scrivere delle storie, a volte vi piace dire cose che non sono proprio vere“. “è un ragazzo esperto e conosce il suo corpo meglio di ...

