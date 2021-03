Taylor Swift, è polemica per alcune frasi su di lei su Netflix: la reazione della cantante (Di lunedì 1 marzo 2021) Taylor Swift, nelle ultime ore, si è trovata suo malgrado al centro di una polemica per alcune frasi pronunciate dai personaggi di ben due serie televisive targate Netflix. Le battute incriminate sono state pronunciate in due serie differenti: Degrassi: Next Class e Ginny & Georgia. Nella prima, i personaggi dicevano: “Taylor Swift ha fatto l’intera carriera sui suoi ex.” Nella seconda serie tv, invece, queste sono state le parole contro Taylor Swift: “Cambi uomini più velocemente di Taylor Swift.” Sul web è scoppiata la polemica da parte dei fan che si sono unanimemente schierati in difesa della cantante tuonando ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 marzo 2021), nelle ultime ore, si è trovata suo malgrado al centro di unaperpronunciate dai personaggi di ben due serie televisive targate. Le battute incriminate sono state pronunciate in due serie differenti: Degrassi: Next Class e Ginny & Georgia. Nella prima, i personaggi dicevano: “ha fatto l’intera carriera sui suoi ex.” Nella seconda serie tv, invece, queste sono state le parole contro: “Cambi uomini più velocemente di.” Sul web è scoppiata lada parte dei fan che si sono unanimemente schierati in difesatuonando ...

creeptica : RT @IvstinreaIity: taylor swift torna sui social solo per annunciare album ed asfaltare cessi e penso sia magnifica questa cosa - themusicway_mag : Due serie Netflix sono sotto attacco per avere scherzato su Taylor Swift - excepthaz : NETFLIX RICORDATI CHE TU PUOI LANCIARE LE FRECCIATINE MA L’ARCO CE L’HA TAYLOR SWIFT - ivymono : RT @ukulelevillain_: ma piuttosto ringraziate il signore che taylor swift voglia rispetto e non vendetta - TheRedHead_blog : Taylor Swift risponde all'insulto sessista della serie Ginny & Georgia -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Swift Taylor Swift contro Netflix, colpa di una battuta sessista in Ginny & Georgia La postar è oggetto di una frase infelice nella nuova dramedy Ginny & Georgia, che strizza l'occhio a Una mamma per amica. "Passi da un uomo all'altro più velocemente di Taylor Swift", dice la protagonista. E la cantante non ci sta. Anche perché ha già un conto in sospeso con ...

Due serie Netflix sono sotto attacco per avere scherzato su Taylor Swift Le battute di due serie Netflix considerate degradanti hanno scatenato l'ira di Taylor Swift e dei suoi fan. Prima ancora che la popstar si esprimesse sui social, gli Swifties avevano mandato in tendenza su Twitter la frase RESPECT TAYLOR SWIFT, scritta tutta in maiuscolo. Leggi ...

Taylor Swift contro Netflix, colpa di una battuta sessista in Ginny & Georgia Wired.it Taylor Swift: cancellati tutti gli show del “Lover Fest” Taylor Swift ha ufficialmente cancellato tutti gli show del suo “Lover Fest”. I concerti si sarebbero dovuti svolgere nell’estate 2020 per promuovere l’album «Lover», rilasciato dalla reginetta del po ...

Netflix sotto accusa: battute sessiste su Taylor Swift in due show Due show di Netflix sono sotto accusa per aver utilizzato battute sessiste nei confronti di Taylor Swift. E Twitter insorge ...

La postar è oggetto di una frase infelice nella nuova dramedy Ginny & Georgia, che strizza l'occhio a Una mamma per amica. "Passi da un uomo all'altro più velocemente di", dice la protagonista. E la cantante non ci sta. Anche perché ha già un conto in sospeso con ...Le battute di due serie Netflix considerate degradanti hanno scatenato l'ira die dei suoi fan. Prima ancora che la popstar si esprimesse sui social, gli Swifties avevano mandato in tendenza su Twitter la frase RESPECT, scritta tutta in maiuscolo. Leggi ...Taylor Swift ha ufficialmente cancellato tutti gli show del suo “Lover Fest”. I concerti si sarebbero dovuti svolgere nell’estate 2020 per promuovere l’album «Lover», rilasciato dalla reginetta del po ...Due show di Netflix sono sotto accusa per aver utilizzato battute sessiste nei confronti di Taylor Swift. E Twitter insorge ...