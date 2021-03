Serie C-Girone C, Catania-Palermo: arbitra Matteo Marcenaro di Genova (Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà Matteo Marcenaro di Genova l’arbitro di Catania-Palermo.Il fischietto ligure, che ha già diretto Palermo-Avellino, sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo; quarto uomo ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. La gara, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.30 allo Stadio "Angelo Massimino". Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Saràdil’arbitro di.Il fischietto ligure, che ha già diretto-Avellino, sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo; quarto uomo ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria. La gara, valida per la ventottesima giornata del campionato diC-C, è in programma mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.30 allo Stadio "Angelo Massimino".

