Reggio Calabria, coppia di “maghi” raggirava le vittime e chiedeva loro denaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Adescavano vittime psicologicamente fragili e le convincevano a dar loro denaro, monili e oggetti di ogni genere. Poi facevano loro violenza sessuale. Queste le accuse mosse a due coniugi, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di ricettazione. Nello specifico, al “mago”, un 40enne, vengono contestati, oltre ai reati di cui sopra, anche altri gravi reati quali omicidio colposo, morte come conseguenza di altro delitto, violenza sessuale, circonvenzione di persona incapace, detenzione abusiva di armi e truffa aggravata. Riporta Adnkronos: “Le indagini erano iniziate nel 2019, quando durante un servizio di controllo del territorio, gli uomini dell’Arma intervennero all’interno di un Ufficio Postale del Capoluogo, poiché erano stati allertati da una segnalazione giunta al 112 da parte del direttore della ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Adescavanopsicologicamente fragili e le convincevano a dar, monili e oggetti di ogni genere. Poi facevanoviolenza sessuale. Queste le accuse mosse a due coniugi, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di ricettazione. Nello specifico, al “mago”, un 40enne, vengono contestati, oltre ai reati di cui sopra, anche altri gravi reati quali omicidio colposo, morte come conseguenza di altro delitto, violenza sessuale, circonvenzione di persona incapace, detenzione abusiva di armi e truffa aggravata. Riporta Adnkronos: “Le indagini erano iniziate nel 2019, quando durante un servizio di controllo del territorio, gli uomini dell’Arma intervennero all’interno di un Ufficio Postale del Capoluogo, poiché erano stati allertati da una segnalazione giunta al 112 da parte del direttore della ...

