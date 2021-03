Pausini trionfa ai Golde Globes: "Sono orgogliosa, ho la pelle d'oca" (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini è la prima italiana ad aver vinto il Golden Globe per Miglior canzone originale: "Sono così orgogliosa che ho la pelle d'oca". Golden Globe: Laura Pausini vince per la Miglior canzone originale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) Lauraè la prima italiana ad aver vinto iln Globe per Miglior canzone originale: "cosìche ho lad'oca".n Globe: Lauravince per la Miglior canzone originale su Notizie.it.

fanpage : #GoldenGlobes, trionfa #LauraPausini, grande soddisfazione per l'Italia - iconicham : Laura Pausini trionfa ancora - radiopico : #LauraPausini ha vinto i #GoldenGlobes2021 con il brano 'Io sì (Seen)'. - guillertweets : RT @FQMagazineit: Golden Globe 2021, Laura Pausini trionfa con Io sì (Seen). La prima volta per una canzone italiana - mtvitalia : E oggi si ascolta a palla 'Io sì/Seen' di #LauraPausini ????? #GoldenGlobes -