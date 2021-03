Patrizio Bianchi | il ministro dell’istruzione colpito dall’informalità

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 1 marzo 2021) Quando facevo le scuole elementari, ricordo benissimo come la maestra di matematica si arrabbiasse ogni volta che un compagnuccio si lasciava andare a una qualsiasi «libertà». Come si infuriava quando l’indice di qualche alunno cercava in modo naturale e disinvolto la via della narice. E lei, ogni volta, puntualmente, se ne usciva con la solita espressione: «Togli il dito dal naso! Non stai mica a casa tua!». La stessa cosa valeva per gli sbadigli troppo vistosi e sfacciati («Ho visto le tonsille da qui!»), per le sedute scomposte e per il linguaggio scurrile. «Non stai mica a casa tua», era la frase che ripeteva più spesso, cioè non era un categorico non si fa, bensì un non si fa qui. E c’è una bella differenza. Era come se sottintendesse: Quello che fate voi lo facciamo tutti, ma questo non è il luogo adatto. Ed era vero, ed è vero. La casa è il luogo della libertà, dei ...