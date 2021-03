Nuovo Dpcm: visite ad amici e parenti e seconde case, cosa si può fare (e cosa no) (Di lunedì 1 marzo 2021) Il decreto del presidente del consiglio introduce una nuova stretta nelle zone rosse, mentre nelle regioni gialle scompare la raccomandazione di non ricevere persone diverse dai ... Leggi su today (Di lunedì 1 marzo 2021) Il decreto del presidente del consiglio introduce una nuova stretta nelle zone rosse, mentre nelle regioni gialle scompare la raccomandazione di non ricevere persone diverse dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Roma, Mausoleo di Augusto: riapertura blindata. Sold out fino ad aprile Presto l'area avrà un nuovo volto e diventerà cornice ideale per il Mausoleo di Augusto', ha ... Nessuno, in quel momento avrebbe immaginato che il Dpcm del 15 gennaio avrebbe sì concesso la riapertura ...

Vaccini Covid, Confartigianato: 'Priorità per imprenditori che hanno costante contatto con persone' Torna lo spettro della zona rossa e torna l'ipotesi di un nuovo lock - down per barbieri, parrucchieri ed estetiste. L'ipotesi, emersa dalla bozza del prossimo Dpcm, sarebbe l'ennesimo attacco a chi in quest'ultimo anno, pur avendo registrato un calo di ...

Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua Il Sole 24 ORE Cosa cambia a Bologna con la zona rossa, ecco le regole: a rischio nidi e materne Osservati speciali, nidi e materne. Mentre tra poche ore potrebbero cambiare le regole nazionali, con il nuovo Dpcm, ecco in cosa consiste la "stretta" richiesta dal sindaco di fronte a un balzo ...

Perché si torna a chiudere le scuole Dati che hanno portati gli esperti a formulare un nuovo parere che entrerà nel Dpcm in preparazione a Palazzo Chigi e che consentirà a governatori, sindaci e prefetti di chiudere le scuole (anche ...

