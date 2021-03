Multe e 65 persone identificate: weekend di controlli della polizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Sessantacinque persone fermate e identificate in un weekend di controlli in città, oltre venti operatori impegnati sulle strade, trentacinque Multe e una denuncia. Un fine settimana intenso per la ... Leggi su monzatoday (Di lunedì 1 marzo 2021) Sessantacinquefermate ein undiin città, oltre venti operatori impegnati sulle strade, trentacinquee una denuncia. Un fine settimana intenso per la ...

pu24it : Misure anti-covid: nel weekend controllate in provincia 1010 persone e 543 attività commerciali. 63 multe e 6 | - infoitinterno : Covid a Napoli, nel noto pub 7 persone a mangiare di sera: chiusura e multe - icarusdrunk : Lo devono chiudere il locale di Milano (The Sanctuary) che ha fatto la festa privata e devono essere identificate l… - Sig_Giuseppe : @MartinaGiuliano Purtroppo ci sono persone semza lavoro o persone che escono per lavorare e guadagnare pochi soldi,… - blurrymind__ : e questo la dice lunga sul fatto che alcune persone magari rispettano le restrizioni non perchè capiscono la gravit… -

Ultime Notizie dalla rete : Multe persone Coronavirus in Italia, tasso positività balza al 7,7%. Vittime in aumento Record di "multe" nell'ultimo fine settimana da parte delle forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle restrizioni anti Covid: tra venerdì e ieri le persone ...

Coronavirus, oggi in Italia 13.114 nuovi casi e 246 decessi Record di 'multe' nell'ultimo fine settimana da parte delle forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle restrizioni anti Covid: tra venerdì e ieri le persone ...

Maxi controllo della polizia in città: multe, prostituzione, droga e 42 persone identificate MonzaToday Il primo Festival di Sanremo senza pubblico AGI - "Siamo qui, ce l'abbiamo fatta. Finalmente si comincia. Sono molto emozionato, lo ero l'anno scorso e lo sono anche in questo momento perché è un'emozione diversa". Così Amadeus nella conferenza ...

La corretta divulgazione sul vaccino anti-Covid che passa dall’ironia su TikTok Abbiamo intervistato le dottoresse che hanno fondato la pagina TikTok Vita_da_as smentendo le fake news sul vaccino anti-Covid a colpi di ironia e divulgazione ...

Record di "" nell'ultimo fine settimana da parte delle forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle restrizioni anti Covid: tra venerdì e ieri le...Record di '' nell'ultimo fine settimana da parte delle forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle restrizioni anti Covid: tra venerdì e ieri le...AGI - "Siamo qui, ce l'abbiamo fatta. Finalmente si comincia. Sono molto emozionato, lo ero l'anno scorso e lo sono anche in questo momento perché è un'emozione diversa". Così Amadeus nella conferenza ...Abbiamo intervistato le dottoresse che hanno fondato la pagina TikTok Vita_da_as smentendo le fake news sul vaccino anti-Covid a colpi di ironia e divulgazione ...