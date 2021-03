Milan, lesione dell’adduttore sinistro per Ibrahimovic: i tempi di recupero (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione dell’adduttore sinistro. MilanO – Nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto lo svedese dopo il problema fisico accusato contro la Roma hanno evidenziato una lesione dell’adduttore sinistro. Per il giocatore, quindi, 10 giorni di stop prima di essere nuovamente valutato con un nuovo esame strutturale. Pioli non potrà sicuramente contare su Ibra per le sfide contro Udinese, Verona e Manchester United. La speranza resta quella di recuperarlo per il ritorno contro i Red Devils, partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione. Ibrahimovic a Sanremo, cambia il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuovo infortunio per Zlatan. Gli esami strumentali hanno evidenziato unaO – Nuovo infortunio per Zlatan. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto lo svedese dopo il problema fisico accusato contro la Roma hanno evidenziato una. Per il giocatore, quindi, 10 giorni di stop prima di essere nuovamente valutato con un nuovo esame strutturale. Pioli non potrà sicuramente contare su Ibra per le sfide contro Udinese, Verona e Manchester United. La speranza resta quella di recuperarlo per il ritorno contro i Red Devils, partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione.a Sanremo, cambia il ...

Gazzetta_it : #Ibra, altra tegola: lesione all’adduttore, rischia tre settimane di stop - capuanogio : #Ibrahimovic si ferma per lesione all’adduttore e salterà il prossimo ciclo di partite #ManUtd compreso. Anche… - dariodigennaro : #Ibrahimovic, lesione all’adduttore e tre settimane di stop... gli allenamenti a #Sanremo non sono più un problema… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ibra, altra tegola: lesione all’adduttore, rischia tre settimane di stop - infoitsport : Milan: lesione agli adduttori, almeno 10 giorni di stop per Ibrahimovic -