Live – Non è la D’Urso, i video della puntata di stasera su Canale 5 (Di lunedì 1 marzo 2021) Live – Non è la D’Urso, i video della puntata in onda domenica 28 febbraio 2021 alle 21:20 su Canale 5. stasera, domenica 28 febbraio 2021 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con “Live – Non è la D’Urso“. Il programma di prima serata di Barbara D’Urso è pronto a snocciolare fatti di cronaca della settimana, fatti di gossip della settimana e le vite private di personalità che fanno parte del mondo Mediaset. Come sempre, concluso l’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha annunciato alcuni ospiti che saranno nella puntata in onda domenica di Live – Non è la D’Urso. ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 1 marzo 2021)– Non è la, iin onda domenica 28 febbraio 2021 alle 21:20 su5., domenica 28 febbraio 2021 su5, andrà in onda un nuovo appuntamento con “– Non è la“. Il programma di prima serata di Barbaraè pronto a snocciolare fatti di cronacasettimana, fatti di gossipsettimana e le vite private di personalità che fanno parte del mondo Mediaset. Come sempre, concluso l’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbaraha annunciato alcuni ospiti che saranno nellain onda domenica di– Non è la. ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @carmelitadurso conduce un nuovo appuntamento con @LiveNoneladUrso - fanpage : Non sarà l'ultima pandemia che saremo costretti ad affrontare. Parola di Ursula Von der Leyen. - Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - GiuliaColi : Settimana #PaSocial.Oggi ?15 su #Clubhouse Giornalismo e comunicazione digitale Live FB-LI-YT: il 2 ?11.30 Comunica… - Luna1992m : Ma non ho capito, che è successo ieri con Giulia a Live? Non ho seguito, stavo guardando l'ultima sera nella casa. #TZVIP #prelemi -