Live – Non è la D'Urso, Caterina Collovati choc contro Giulia Salemi: "Importuna gli uomini sposati". Web in rivolta (Di lunedì 1 marzo 2021) Nella puntata di ieri sera di Live – Non è la D'Urso l'ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi si è trovata ad affrontare delle agguerritissime sfere. Oggetto della maggior parte degli attacchi la sua storia con Pierpaolo Pretelli nata all'interno del reality. L'attacco più pesante (e non attinente alle dinamiche del programma di Canale 5 di cui Giulia è stata protagonista) è arrivato da Caterina Collovati. La donna ha fatto delle insinuazioni pesanti in merito a una situazione del passato facendo un parellelismo con un episodio raccontato da Elisabetta Gregoraci all'interno della casa del Gf. Elisabetta aveva lasciato intendere che la Salemi durante una vacanza in Sardegna avesse avuto degli atteggiamenti di troppa ...

