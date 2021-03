Le condizioni del Principe Filippo d’Inghilterra sembrano peggiorare (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo il ricovero presso il King Edward VII, le condizioni di salute del Principe Filippo d’Inghilterra non sembrano affatto migliorate Buckingham Palace mantiene estremo riserbo sulle condizioni di salute del 99enne Principe Filippo d’Inghilterra. Ciò che è stato reso noto all’opinione pubblica, è che il Principe ha deciso di entrare in ospedale su sua stessa richiesta per effettuare accertamenti a seguito di un’infezione non ben precisata. Durante le due settimane di ricovero, sebbene sia abbastanza certo che il Principe non abbia il covid, poichè ha già ricevuto il vaccino, il figlio Carlo che si trovava a circa 160 kilometri da Londra, nella residenza di campagna di Highgrove, gli ha fatto ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo il ricovero presso il King Edward VII, ledi salute delnonaffatto migliorate Buckingham Palace mantiene estremo riserbo sulledi salute del 99enne. Ciò che è stato reso noto all’opinione pubblica, è che ilha deciso di entrare in ospedale su sua stessa richiesta per effettuare accertamenti a seguito di un’infezione non ben precisata. Durante le due settimane di ricovero, sebbene sia abbastanza certo che ilnon abbia il covid, poichè ha già ricevuto il vaccino, il figlio Carlo che si trovava a circa 160 kilometri da Londra, nella residenza di campagna di Highgrove, gli ha fatto ...

