Juventus | c’è un positivo nel gruppo squadra

La Juventus ha comunicato la positività di un membro del gruppo squadra alla vigilia della gara contro lo Spezia La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha appena annunciato la positività di un membro del gruppo squadra alla vigilia della partita di campionato contro lo Spezia. Massimo riserbo sul nome, anche se la società bianconera ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

