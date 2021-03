Grande Fratello Vip, Dayane Mello in lacrime: la sorpresa per Dayane nella finale è sua figlia Sofia (Di martedì 2 marzo 2021) Attimi di pura commozione durante la finale del Grande Fratello Vip, arrivato alle sue battute finali. A scatenarla è stata la dolcissima sorpresa che la produzione e Alfonso Signorini hanno fatto a Dayane Mello, una delle finaliste in gara. Per lei è arrivata la figlia Sofia, tra le cui braccia la mamma Dayane si è sciolta in lacrime. GF Vip, Dayane con Pierpaolo in semifinale Il momento dedicato a Dayane precede di poco il fatidico esito della sfida tra lei e Pierpaolo Pretelli: dopo l’eliminazione di Andrea Zelletta, infatti, la brasiliana e il compagno di Giulia Salemi sono i protagonisti di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) Attimi di pura commozione durante ladelVip, arrivato alle sue battute finali. A scatenarla è stata la dolcissimache la produzione e Alfonso Signorini hanno fatto a, una delle finaliste in gara. Per lei è arrivata la, tra le cui braccia la mammasi è sciolta in. GF Vip,con Pierpaolo in semiIl momento dedicato aprecede di poco il fatidico esito della sfida tra lei e Pierpaolo Pretelli: dopo l’eliminazione di Andrea Zelletta, infatti, la brasiliana e il compagno di Giulia Salemi sono i protagonisti di ...

