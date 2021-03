Golden Globe 2021, i vincitori: l’Italia vince con la Pausini, Netflix domina (Di lunedì 1 marzo 2021) Si sono conclusi i Golden Globe 2021 e in questa edizione tutta in streaming a trionfare c’è stata anche un po’ di Italia: il brano di Laura Pausini “Io Sì” del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti, che ha visto come protagonista l’intramontabile Sophia Loren, è stata premiato come miglior canzone originale del 2020. #nocomment @GoldenGlobes #iosi #TheLifeAhead #italia @Diane Warren @NiccoloAgliardi @EdoardoPonti #sophialoren #gratefull #crazy #blessed #GoldenGlobeAwards pic.twitter.com/Obm7rtzdCZ — Laura Pausini (@LauraPausini) March 1, 2021 ‘Nomadland’, invece, è stato eletto miglior film drammatico per questi Golden Globe 2021 e questa ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 1 marzo 2021) Si sono conclusi ie in questa edizione tutta in streaming a trionfare c’è stata anche un po’ di Italia: il brano di Laura“Io Sì” del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti, che ha visto come protagonista l’intramontabile Sophia Loren, è stata premiato come miglior canzone originale del 2020. #nocomment @s #iosi #TheLifeAhead #italia @Diane Warren @NiccoloAgliardi @EdoardoPonti #sophialoren #gratefull #crazy #blessed #Awards pic.twitter.com/Obm7rtzdCZ — Laura(@Laura) March 1,‘Nomadland’, invece, è stato eletto miglior film drammatico per questie questa ...

