Daydreamer, trama 1° marzo 2021: il dubbio di Aziz (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuova puntata Daydreamer 1° marzo 2021 con un grande dubbio di Aziz e una mossa di Ygit che potrebbe essere molto compromettente. Huma vede Aziz? Daydreamer oggi 1° marzo 2021 con un inizio settimana ricco di avvenimenti e colpi di scena. Leyla e Emre sono molto preoccupati per Sanem e Can che si trovano all'interno della stessa abitazione proprio perché Aziz è stato accolto a casa della Aydin. In pochi sanno che il piano di Aziz è quello di fingere di stare ancora male di salute per far rimettere insieme i due ragazzi, ma nello stesso tempo non ha ancora detto nulla all'ex moglie Huma che cerca di evitare da quando è tornato a Istambul. Nihat e Mevkibe si sono precipitati a casa della figlia che si è ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuova puntata1°con un grandedie una mossa di Ygit che potrebbe essere molto compromettente. Huma vedeoggi 1°con un inizio settimana ricco di avvenimenti e colpi di scena. Leyla e Emre sono molto preoccupati per Sanem e Can che si trovano all'interno della stessa abitazione proprio perchéè stato accolto a casa della Aydin. In pochi sanno che il piano diè quello di fingere di stare ancora male di salute per far rimettere insieme i due ragazzi, ma nello stesso tempo non ha ancora detto nulla all'ex moglie Huma che cerca di evitare da quando è tornato a Istambul. Nihat e Mevkibe si sono precipitati a casa della figlia che si è ...

ItsLucyEm : DayDreamer, trama Turchia: Sanem ha le allucinazioni, immagina Can che la bacia sul collo - infoitcultura : Daydreamer, trama 26 febbraio 2021: Yigit racconta tutta la verità? - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #26febbraio - infoitcultura : Daydreamer, trama 24 febbraio 2021: Leyla conto Can - GiovannaGiallo1 : @___totaleclipse La trama di KA è nettamente superiore prima di tutto per la 'reale' portata dei sentimenti! I pers… -