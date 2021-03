Covid: in Germania 60 decessi e più di 4.700 nuovi casi (Di lunedì 1 marzo 2021) Berlino, 1 mar. (Adnkronos/Europa Press) – La Germania conferma più di 4.700 nuovi casi di coronavirus e altri 60 decessi a causa della pandemia, con il bollettino dei contagi che si avvicina ai 2,5 milioni di casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 4.732 nuovi contagi diagnosticati e di 60 decessi, che portano il totale a 2.447.068 contagi con 70.105 morti. I casi attivi sono circa 121.400, mentre sono circa 2.255.500 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Berlino, 1 mar. (Adnkronos/Europa Press) – Laconferma più di 4.700di coronavirus e altri 60a causa della pandemia, con il bollettino dei contagi che si avvicina ai 2,5 milioni didall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 4.732contagi diagnosticati e di 60, che portano il totale a 2.447.068 contagi con 70.105 morti. Iattivi sono circa 121.400, mentre sono circa 2.255.500 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

HuffPostItalia : La Germania chiude le frontiere contro le varianti Covid: è tensione Berlino-Parigi - TV7Benevento : Covid: in Germania 60 decessi e più di 4.700 nuovi casi... - Giuggio72684862 : RT @Virus1979C: Ha superato quota 70mila il numero dei decessi legati al Covid-19 registrati ufficialmente in Germania da inizio pandemia,… - massimosab : RT @Jac875: Guarda caso quando si parla di #mascherine cinesi (peraltro non efficaci ma stranamente certificate) spunta la #Germania come i… - LauraAbenante : RT @Adnkronos: #Covid #Germania, 7.890 nuovi casi e 157 morti -