Covid, 8 decessi e ancora 199 casi positivi registrati eri in Abruzzo (Di lunedì 1 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 54664 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 199 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 51, di cui 12 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti e 16 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1709 (di età compresa tra 62 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila e 3 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 4 casi sono ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 1 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 54664 ial19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 199 nuovi(di età compresa tra 1 e 96 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminaticomunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione) Icon età inferiore ai 19 anni sono 51, di cui 12 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti e 16 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovie sale a 1709 (di età compresa tra 62 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila e 3 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 4sono ...

TgLa7 : ??#Covid: in #GranBretagna i nuovi casi calano del 40% in una settimana, i decessi sono scesi di un terzo - ladyonorato : Questi non sono decessi dovuti al Covid, ma al tradimento dei cittadini da parte dello Stato. VERGOGNA!!! - petergomezblog : #Covid, in #Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 d… - GiornaledPuglia : Covid: +631 casi in Puglia. I decessi sono 29 - Marilenapas : RT @SanitaInf: Dallo studio di @anaao_assomed è emerso che ad ogni posto letto in meno per mille abitanti è associato un +2% di aumento del… -