Cosmi sarà il nuovo allenatore del Crotone

(Di lunedì 1 marzo 2021) È previsto in serata l'arrivo deldel, Serse, che dopo l'esperienza in B, torna dopo 8 anni in serie A, per guidare ilin questo finale di stagione. Il...

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? Il #Crotone ha scelto l'erede di #Stroppa: sarà Serse #Cosmi il nuovo allenatore dei rossoblù. Il tecnico è atteso in s… - TuttoMercatoWeb : TMW - Crotone, Cosmi sarà il nuovo allenatore. Prima era stato contatto Zenga: il retroscena - tuttoatalanta : Crotone, sarà Cosmi a sfidare la Dea a Bergamo - Bob6Rock : RT @SkyTG24: Calcio, il Crotone esonera Stroppa: Serse Cosmi sarà il nuovo allenatore - infoitsport : Crotone, il nuovo allenatore sarà Cosmi -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmi sarà

Corriere della Sera

... Serse, che dopo l'esperienza in B, torna dopo 8 anni in serie A, per guidare il Crotone in questo finale di stagione. Il nuovo compito dell'allenatorequello di salvare dalla ...CROTONE -Serseil successore di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone. Il tecnico umbronella sede della società questa sera per concludere l'accordo e mettersi subito al lavoro visto che ...