Continua il processo di Pechino contro gli attivisti di Hong Kong. L’appello degli Usa (Di lunedì 1 marzo 2021) Prosegue l’offensiva della Cina contro gli attivisti pro-democrazia di Hong Kong. L’ultima novità riguarda uno dei giovani dissidenti più famosi nell’ex colonia britannica, Joshua Wong. Pechino accusa il ragazzo di avere “istigato le rivolte” contro l’ordine pubblico e di avere promosso altri atti “estremamente nefasti”, per cui chiede sanzioni severe per punirlo. A fare richiesta è il direttore dell’ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao del governo cinese, Xia Baolong. In un discorso ripreso dai media vicini al governo di Pechino si legge che “questi rivoltosi non solo devono essere sottoposti al divieto di interferire nel potere politico di Hong Kong, ma devono anche essere severamente puniti ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) Prosegue l’offensiva della Cinaglipro-democrazia di. L’ultima novità riguarda uno dei giovani dissidenti più famosi nell’ex colonia britannica, Joshua Wong.accusa il ragazzo di avere “istigato le rivolte”l’ordine pubblico e di avere promosso altri atti “estremamente nefasti”, per cui chiede sanzioni severe per punirlo. A fare richiesta è il direttore dell’ufficio per gli Affari die Macao del governo cinese, Xia Baolong. In un discorso ripreso dai media vicini al governo disi legge che “questi rivoltosi non solo devono essere sottoposti al divieto di interferire nel potere politico di, ma devono anche essere severamente puniti ...

terraeliberta : @Amos8125 @cecaumeno @LeonardoCaciopp @Luscino @ziobaffone @Stalingrad1994 @Aramcheck76 @JacopoPellegr10 In effetti… - Mariari30057064 : .continua su: - venny1954 : @robersperanza @piersileri ancora si continua a prendere per il culo le persone , oms mortalità covid 0,27% un infl… - Luciano06815942 : RT @JorgeParma1: @repubblica Ecco qua continua il processo di sovietizzazione filocinese della sinistra: chi non è d’accordo con loro è mat… - emascalzo : RT @cgilnazionale: ??LEGALITÀ: SODDISFATTI PER SENTENZA PROCESSO STIGE. LA BATTAGLIA CONTINUA Un incoraggiamento a continuare e a consolida… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua processo Mobbing sul lavoro: sentenze ... ma organizzazione dell'ufficio 11 Valutabili le deposizioni testimoniali assunte in altro processo ... tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai ...

Il Ministro Bianchi all'Università di Parma: "Sistema educativo al centro della vita collettiva" ... di " dare un freno alla continua competizione tra università " e di un " aumento strutturale " ... La sfida oggi per tutte le Università è ragionare sul processo di internazionalizzazione nel post ...

Omicidio Cerciello, continua il processo ai due americani Affaritaliani.it Mafia sui Nebrodi, domani il maxi processo. Antoci: "Sarò in aula bunker per guardarli in faccia" "Sarò presente per guardarli dritti negli occhi, uno per uno, senza paura, senza indugi e con l’unica forza che ho: quella dello Stato” dichiara Antoci ...

Pd:Bettini,basta logorare segretario,Assemblea chiarisca "L'assemblea nazionale del Partito Democratico deve essere in grado di fare un chiarimento politico, poi si deciderà se fare il congresso, non si può continuare con questo processo di logoramento vers ...

... ma organizzazione dell'ufficio 11 Valutabili le deposizioni testimoniali assunte in altro... tali per cui la vittima percepisca di essere in unaposizione di inferiorità rispetto ai ...... di " dare un freno allacompetizione tra università " e di un " aumento strutturale " ... La sfida oggi per tutte le Università è ragionare suldi internazionalizzazione nel post ..."Sarò presente per guardarli dritti negli occhi, uno per uno, senza paura, senza indugi e con l’unica forza che ho: quella dello Stato” dichiara Antoci ..."L'assemblea nazionale del Partito Democratico deve essere in grado di fare un chiarimento politico, poi si deciderà se fare il congresso, non si può continuare con questo processo di logoramento vers ...