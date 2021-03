Commissario emergenza Covid: via Arcuri, arriva il generale Figliuolo (Di lunedì 1 marzo 2021) Domenico Arcuri non è più Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Al suo posto il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo. Il generale dell'esercito, originario di Potenza, 60 anni, Figliuolo vive a Torino con la moglie Enza e i due figli. Il generale ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nelle Forze armate dell'Esercito, interforze e internazionale. Svolge le primissime esperienze di comando presso il gruppo di artiglieria "Aosta" a Saluzzo. Negli anni 1999-2000 ne diventa comandante e in questi anni conduce la sua unità in Kosovo, nell'enclave serba di Goradzevac (Pec).Dal settembre 2009 all'ottobre 2010 ricopre l'incarico di vice ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 marzo 2021) Domeniconon è piùstraordinario per l'-19. Al suo posto il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato ildi Corpo d'Armata Francesco Paolo. Ildell'esercito, originario di Potenza, 60 anni,vive a Torino con la moglie Enza e i due figli. Ilha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nelle Forze armate dell'Esercito, interforze e internazionale. Svolge le primissime esperienze di comando presso il gruppo di artiglieria "Aosta" a Saluzzo. Negli anni 1999-2000 ne diventa comandante e in questi anni conduce la sua unità in Kosovo, nell'enclave serba di Goradzevac (Pec).Dal settembre 2009 all'ottobre 2010 ricopre l'incarico di vice ...

