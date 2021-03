Chi riempie il vuoto (Di lunedì 1 marzo 2021) Emergenza e riforme. Tocca a Mario Draghi decidere le priorità, la comunicazione, le alleanze nel paese. Tutto questo significa in una sola parola: fare politica Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 1 marzo 2021) Emergenza e riforme. Tocca a Mario Draghi decidere le priorità, la comunicazione, le alleanze nel paese. Tutto questo significa in una sola parola: fare politica

