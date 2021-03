Agente Osimhen: “Gli basteranno un paio di gol per tornare al top, vuole la Champions col Napoli” (Di martedì 2 marzo 2021) William Davila, Agente di Victor Osimhen, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli: “Da tre giorni è tornato ad allenarsi in gruppo, sta bene ed è pronto per giocare. È impaziente di tornare in campo e può farlo dal 1? contro il Sassuolo, anche se tutto dipenderà dallo staff medico del Napoli. vuole giocare la Champions League con questa maglia. È stato un periodo poco fortunato ma tutto ciò che gli è successo se l’è già messo alle spalle. Ora è tornato in forma dopo ciò che vissuto tra infortunio e Covid, gli basteranno un paio di gol per tornare al top”. Foto: Instagram Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) William Davila,di Victor, ha parlato così a Radio Kiss Kiss: “Da tre giorni è tornato ad allenarsi in gruppo, sta bene ed è pronto per giocare. È impaziente diin campo e può farlo dal 1? contro il Sassuolo, anche se tutto dipenderà dallo staff medico delgiocare laLeague con questa maglia. È stato un periodo poco fortunato ma tutto ciò che gli è successo se l’è già messo alle spalle. Ora è tornato in forma dopo ciò che vissuto tra infortunio e Covid, gliundi gol peral top”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Agente Osimhen: “Gli basteranno un paio di gol per tornare al top, vuole la Champions col Napoli” - Noovyis : (Agente Osimhen: “Gli basteranno un paio di gol per tornare al top, vuole la Champions col Napoli”) Playhitmusic - - enzogoku69 : ??@Victorosimhen9 mettiamoci tutto alle spalle e riprendiamo a correre veloci tutti insieme verso i nostri obiettivi… - Daniele20052013 : Napoli, l’agente di Osimhen: «Pronto per giocare, questo il suo obiettivo» - MarekNapoli : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'agente: 'Victor sta bene, è pronto ed impaziente di giocare, vuole portare il Napoli in Champions, non sape… -