Stefano Cucchi: venduta la sua casa a una giovane coppia (Di domenica 28 febbraio 2021) E’ stata venduta la casa di Stefano Cucchi, il geometra romano morto il 22 ottobre 2009 a sei giorni dal suo arresto La casa di Stefano Cucchi è stata venduta. L’avevano comprata i suoi genitori per Stefano a Morena, un quartiere in periferia a sud-est di Roma. Ad acquistarla una giovane coppia: “Ci hanno detto che erano fieri di aver comprato la casa di Stefano Cucchi. Erano emozionati”, scrive su Facebook Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il geometra romano deceduto il 22 ottobre 2009 a sei giorni dall’arresto. Nel post, la sorella di Stefano Cucchi spiega anche che la ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 febbraio 2021) E’ stataladi, il geometra romano morto il 22 ottobre 2009 a sei giorni dal suo arresto Ladiè stata. L’avevano comprata i suoi genitori pera Morena, un quartiere in periferia a sud-est di Roma. Ad acquistarla una: “Ci hanno detto che erano fieri di aver comprato ladi. Erano emozionati”, scrive su Facebook Ilaria, sorella di, il geometra romano deceduto il 22 ottobre 2009 a sei giorni dall’arresto. Nel post, la sorella dispiega anche che la ...

Agenzia_Italia : I Cucchi hanno dovuto vendere la csa di Stefano per sostenre le spese - repubblica : Omicidio Cucchi, Ilaria: 'Abbiamo venduto la casa di Stefano per sostenere le spese': La sorella del 31enne morto a… - infoitinterno : Ilaria Cucchi: «Venduta la casa di Stefano a Morena, un duro colpo. Spese non più sostenibili» - infoitinterno : I Cucchi hanno dovuto vendere la casa di Stefano per sostenere le spese - infoitinterno : Stefano Cucchi, venduta la casa. La sorella Ilaria: «Spese insostenibili, abbiamo pagato caro» -