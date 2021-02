"Sono in sala operatoria": medico si collega in tribunale via Zoom mentre sta operando (Di domenica 28 febbraio 2021) Il chirurgo plastico deve partecipare a una videoconferenza di un processo per violazione del codice stradale, così sceglie di collegarsi via Zoom direttamente dalla sala operatoria, nel bel mezzo di un intervento chirurgico. È successo in California: a riportare la notizia è il Guardian. Il chirurgo è apparso in video-chat vestito con camice, guanti, mascherina e altri dispositivi di protezione richiesti in sala operatoria, visibile sullo sfondo. “Pronto, signor Green? È disponibile per l’udienza?”, ha chiesto un ufficiale del Carol Miller Justice Center che, intuendo la situazione ha aggiunto: “Sembra che lei sia in una sala operatoria in questo momento”. “Sì, in questo momento Sono in una sala ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Il chirurgo plastico deve partecipare a una videoconferenza di un processo per violazione del codice stradale, così sceglie dirsi viadirettamente dalla, nel bel mezzo di un intervento chirurgico. È successo in California: a riportare la notizia è il Guardian. Il chirurgo è apparso in video-chat vestito con camice, guanti, mascherina e altri dispositivi di protezione richiesti in, visibile sullo sfondo. “Pronto, signor Green? È disponibile per l’udienza?”, ha chiesto un ufficiale del Carol Miller Justice Center che, intuendo la situazione ha aggiunto: “Sembra che lei sia in unain questo momento”. “Sì, in questo momentoin una...

