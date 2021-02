Serie A | Sampdoria-Atalanta 0-2 | un gol per tempo e la Dea raggiunge la Juventus al 3° posto

(Di domenica 28 febbraio 2021) L'supera 2-0 lanel lunch match della 24a giornata.Un gol pere i nerazzurri hanno archiviato la pratica blucerchiata, punti fondamentali per gli orobici che hanno raggiunto quota 46 in classifica alla pari dellaal terzo. Ad aprire le marcature un mancino all'incrocio dei pali di Ruslan Malinovskyi che al 41' ha silurato Audero, il raddoppio porta la firma del solito Gosens che al 70' ha insaccato su assist dalla fascia destra di Maehle.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

Con Gasperini squalificato che dirige i suoi dalla tribuna, i nerazzurri passano a Genova contro una buonagrazie ai gol di Malinovskyi al 41' e di Gosens al 70'. Come si diceva i ...... imponendosi per 2 - 0 sulladi Claudio Ranieri nel l unch match domenicale della 24ª giornata diA . La formazione bergamasca vince la terza gara di fila in campionato (dopo i ...Si gioca nel weekend la 24^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Domenica ore 12.30Sampdoria-Atalanta 0-2: 40' ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La domenica di Serie A si è aperta a Marassi con la gara Sampdoria-Atalanta. Il match in equilibrio quasi per tutta la prima ...