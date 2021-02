Sanremo, tra i giovani in gara Davide Shorty si porta via il Premio Lunezia (Di domenica 28 febbraio 2021) Come tradizione, a poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo, il Premio Lunezia esprime le indicazioni sui testi dei big in gara e sui brani dei giovani. Stefano De Martino, patron della rassegna,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 28 febbraio 2021) Come tradizione, a poche ore dall'inizio del Festival di, ilesprime le indicazioni sui testi dei big ine sui brani dei. Stefano De Martino, patron della rassegna,...

Eurosport_IT : 33 anni fa accadeva un evento unico: il Festival di #Sanremo si fermò per il secondo trionfo olimpico di Alberto To… - IlContiAndrea : Il #PremioLunezia per Sanremo va a #Madame per “Voce” mentre tra i Giovani viene premiata 'Regina' di #DavideShorty… - rockolpoprock : Sanremo 2021, tra gli ospiti anche Diodato e Mahmood - marynonsantix : Un anno fa il mio quarto (e ultimo) concerto di @willie_peyote, e tra due giorni si esibisce sul palco di Sanremo.… - MusicTvOfficial : #Premio Lunezia per Sanremo a @sonolamadame1 per #Voce: «Un talento precoce, con imprevedibili risorse, che potrebb… -