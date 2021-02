Sampdoria - Atalanta 0 - 2 | Ranieri ko | gol di Malinovskyi e Gosens

(Di domenica 28 febbraio 2021) GENOVA - In una Genova dal clima primaverile l'dimentica il ko di Champions con il Real Madrid, imponendosi per 2 - 0 sulladi Claudionel l unch match domenicale della 24ª ...

Fantacalcio : Sampdoria-Atalanta 0-2: cronaca, tabellino e voti del #Fantacalcio - teresacapitanio : RT @repubblica: ?? Calcio: nell'anticipo l'Atalanta vince contro la Sampdoria 2-0 e aggancia la Juventus al terzo posto - CorriereCitta : Sampdoria-Atalanta 0-2, la Dea aggancia la Juventus - RaiSport : ? #Malinovski-#Gosens, l'#Atalanta stende la #Sampdoria I #bergamaschi vincono 2-0 al #Ferraris e agganciano la… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Apre Malinovskyi, chiude Gosens: l'Atalanta passa al Marassi contro la Sampdoria ???? #SerieA | #SampAtalanta https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Atalanta

L'sfrutta al meglio il passo falso di Juve e Lazio e, in attesa della gara di questa sera tra ... i nerazzurri passano a Genova contro una buonagrazie ai gol di Malinovskyi al 41' e ...GENOVA - In una Genova dal clima primaverile l'dimentica il ko di Champions con il Real Madrid, imponendosi per 2 - 0 sulladi Claudio Ranieri nel l unch match domenicale della 24ª giornata di Serie A . La formazione bergamasca ...Malinovskyj firma il vantaggio dei bergamaschi con un sinistro letale nel sette, nella ripresa Gosens raddoppia ...Malinovskyi e Gosens firmano il 2-0 dell'Atalanta contro la Sampdoria. Aggancio alla Juve e secondo posto a 3 punti, in attesa di Roma-Milan.