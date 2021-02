Parma Inter streaming e diretta tv | dove vederla

(Di domenica 28 febbraio 2021) Giovedì 4 marzo 2021 alle ore 20,45scendono in campo allo stadio Tardini di, partita valida per la 25esima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori.sarà possibile vederein tv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come evedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A trasarà visibile intv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita conviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il ...

Diretta Inter Genoa streaming video tv per la 24^ giornata della Serie A: orario, probabili formazioni, quote e risultato live della partita.24° giornata di Serie A, i nerazzurri scendono in campo alle 15 a San Siro contro il Genoa. Analisi, formazioni e dove seguire la partita in streaming.