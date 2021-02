M5S, in corso summit con Grillo. C’è anche Conte (Di domenica 28 febbraio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, è in corso il summit voluto da Beppe Grillo con lo stato maggiore del M5S sul futuro del Movimento e il ruolo da affidare all’ex premier Giuseppe Conte, presente all’incontro. Bocche cucite sulla location del summit, che inizialmente avrebbe dovuto tenersi a Marina di Bibbona, ma alcuni presenti confermano all’Adnkronos che la riunione è in corso e al tavolo siede anche l’ex presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, è inilvoluto da Beppecon lo stato maggiore del M5S sul futuro del Movimento e il ruolo da affidare all’ex premier Giuseppe, presente all’incontro. Bocche cucite sulla location del, che inizialmente avrebbe dovuto tenersi a Marina di Bibbona, ma alcuni presenti confermano all’Adnkronos che la riunione è ine al tavolo siedel’ex presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

