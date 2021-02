Inter-Genoa 3-0, Conte: “Il lavoro sta pagando ma mancano 14 partite” (Di domenica 28 febbraio 2021) Al termine di Inter-Genoa 3-0 Antonio Conte ha commentato l’ennesima vittoria dei nerazzurri che volano in testa al campionato con un vantaggio importante nei confronti delle inseguitrici: “Abbiamo giocato contro una squadra in ottimo stato di forma, nell’ultimo periodo aveva fatto solo un punto in meno rispetto a noi. Abbiamo fatto bene, giusto approccio e determinazione, abbiamo concesso niente al Genoa e siamo stati bravi a fare tre gol. Siamo Contenti, il lavoro sta pagando, aveva già pagato l’anno scorso e quest’anno stiamo crescendo nel collettivo, stiamo prendendo coscienza dei nostri mezzi, soprattutto nella fase di non possesso. Penso che stia maturando tanto questa squadra. mancano quattordici partite, Genoa ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Al termine di3-0 Antonioha commentato l’ennesima vittoria dei nerazzurri che volano in testa al campionato con un vantaggio importante nei confronti delle inseguitrici: “Abbiamo giocato contro una squadra in ottimo stato di forma, nell’ultimo periodo aveva fatto solo un punto in meno rispetto a noi. Abbiamo fatto bene, giusto approccio e determinazione, abbiamo concesso niente ale siamo stati bravi a fare tre gol. Siamonti, ilsta, aveva già pagato l’anno scorso e quest’anno stiamo crescendo nel collettivo, stiamo prendendo coscienza dei nostri mezzi, soprattutto nella fase di non possesso. Penso che stia maturando tanto questa squadra.quattordici...

