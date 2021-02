Esclusiva | Bucchi-Crotone | contatti in corso

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilha perso anche contro il Cagliari e sta pensando a in cambio in panchina. A rischio Stroppa giunto alla sesta sconfitta consecutiva,incon Cristiancon possibilità di arrivare a un accordo. Mercoledì ilsarà impegnato a Bergamo contro l’Atalanta. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Bucchi

A sostituirlo è stato chiamato Piero: il 62enne allenatore romagnolo, che succederà a ... ma il ritiro del club capitolino ne ha annullato il tesseramento ine gli permetterà di ...