Eros e nozze: il carro delle meraviglie a Pompei (Di domenica 28 febbraio 2021) Per la prima volta gli scavi archeologici restituiscono un 'pilentum', carrozza delle élite. Il direttore Osanna: salvata dalla razzia dei tombaroli Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Per la prima volta gli scavi archeologici restituiscono un 'pilentum',zzaélite. Il direttore Osanna: salvata dalla razzia dei tombaroli

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA Eros e nozze, a Pompei ritrovato un carro mai visto. Si tratta di un antico Pilentum. Osanna: 'In It… - fabiolabrignone : RT @Agenzia_Ansa: ESCLUSIVA ANSA Eros e nozze, a Pompei ritrovato un carro mai visto. Si tratta di un antico Pilentum. Osanna: 'In Italia u… - nobilta_miseria : RT @MegaleHellas: Eros e nozze, ritrovato a Pompei un carro unico: 'Salvato per un soffio dai tombaroli' - partenopeoswiss : RT @Agenzia_Ansa: ESCLUSIVA ANSA Eros e nozze, a Pompei ritrovato un carro mai visto. Si tratta di un antico Pilentum. Osanna: 'In Italia u… - yomogidani : RT @Agenzia_Ansa: ESCLUSIVA ANSA Eros e nozze, a Pompei ritrovato un carro mai visto. Si tratta di un antico Pilentum. Osanna: 'In Italia u… -