Elisabetta Franchi | Fashion Week su Real Time

(Di domenica 28 febbraio 2021), per questa Milano Digital, porta tutti gli italiani in prima fila. Come? Semplice, presentando la sua collezione autunno/inverno ’21 sul canale televisivo. Oggi, 28 febbraio ’21, abbiamo potuto ammirare la bellissima sfilata della stilista bolognese comodamente dal divano di casa nostra. Non solo social quindi, ma anche un ritorno al piccolo schermo, come ad indicare che la moda non può arrendersi nella sua missione di rappresentare un sogno. Qualche giorno fa,ci aveva lanciato – sulla pagina ufficiale Instagram– dei piccoli indizi relativi a quello che ci saremmo dovuti aspettare durate la passerella. Un ferro di cavallo, una scuderia, la voce di un nitrito, guanti e un cappello appoggiato ...

Socialupmag : L'eleganza e la precisione sono la firma di Elisabetta Franchi #lifestyle #milandigitalfashionweek… - alle60356023 : @Rosanna52702609 Il gesto che fa sempre Elisabetta franchi?? - eligreg_ : Ditemi che avete visto la sfilata di Elisabetta Franchi perché sono in crisi aiuto vorrei il cinturone nero lucido??… - IlariaCentola : Sfilata di Elisabetta Franchi pazzesca SS 2020/21. Anzi, pazzesca è dire poco. Nero, azzurro, cammello, oro e beige e bianco. - AAA___aria : Complimenti a chi ha consigliato ad Elisabetta Franchi di fare il live streaming della sfilata SOLO sul suo sito of… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Franchi

MF Fashion

Dopo aver indossato gli abiti firmati, ora il suo look è curato da Giuseppe Di Cecca, lo stylist celebre per aver seguito a lungo l'immagine di Belén Rodriguez. E ancora una volta ...Bologna, 26 febbraio 2021 - I segnali ci sono tutti: un ferro di cavallo, una scuderia, la voce di un nitrito, guanti e un cap appoggiato su un tribuna in legno. La stilistalancia degli indizi dal chiaro riferimento al mondo equitazione per quella che sarà la sua sfilata digital in programma da calendario della Fashion week, domenica 28. Lanon ...Elisabetta Franchi porta la Milano Digital Fashion Week su Real Time con una sfilata chic interamente dedicata al mondo dell'equitazione ...La sfilata di Elisabetta Franchi per l'inverno 2021-2022 è dedicata alle amazzoni moderne, donne grintose e determinate che sanno gestire vite piene e ricche di impegni. Per questo si spazia dai capi ...