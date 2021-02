Cagliari, Semplici: “I valori della rosa mi tranquillizzano, importante partire bene” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Cagliari torna alla vittoria interrompendo un filotto di sconfitte piuttosto pesante. I sardi provano a rilanciarsi nella lotta per la salvezza, che li vede ultimamente al terzultimo posto.caption id="attachment 1098643" align="alignnone" width="1890" Semplici Cagliari/captionLE PAROLE DI SempliciIl tecnico Leonardo Semplici interviene ai microfoni di Sky Sport: "Avevo tanta voglia di tornare. La situazione non è delle migliori. Guardando la composizione della rosa sono molto fiducioso sul nostro cammino. Il Crotone non ha demeritato. Abbiamo avuto difficoltà all'inizio, difficoltà dovute al momento e alla classifica. Mi è piaciuta la reazione e la compattezza. Abbiamo fatto due gol mantenendo la porta inviolata. Non abbiamo fatto niente, ma era ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Iltorna alla vittoria interrompendo un filotto di sconfitte piuttosto pesante. I sardi provano a rilanciarsi nella lotta per la salvezza, che li vede ultimamente al terzultimo posto.caption id="attachment 1098643" align="alignnone" width="1890"/captionLE PAROLE DIIl tecnico Leonardointerviene ai microfoni di Sky Sport: "Avevo tanta voglia di tornare. La situazione non è delle migliori. Guardando la composizionesono molto fiducioso sul nostro cammino. Il Crotone non ha demeritato. Abbiamo avuto difficoltà all'inizio, difficoltà dovute al momento e alla classifica. Mi è piaciuta la reazione e la compattezza. Abbiamo fatto due gol mantenendo la porta inviolata. Non abbiamo fatto niente, ma era ...

