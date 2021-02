"Basterà una dose contro il Covid". Dagli Stati Uniti arriva la svolta (Di domenica 28 febbraio 2021) Valentina Dardari Negli Stati Uniti è arrivato il quarto vaccino, quello prodotto dalla Johnson&Johnson. Il via libera dell’Ema è previsto per l’11 marzo Una nuova arma contro il Covid potrebbe arrivare presto anche in Europa. Si tratta del vaccino prodotto dalla Johnson&Johnson, per il quale basta solo una dose. Negli Stati Uniti è arrivato il "sì" definitivo da parte della Fda, mentre in Europa il via libera dell’Ema è previsto per l’11 marzo. Se tutto va come previsto potremmo essere a una svolta nella lotta contro il Covid. Dalla fine del mese è prevista la consegna di 26 milioni di fiale. Intanto la campagna vaccinale nel nostro paese ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) Valentina Dardari Neglito il quarto vaccino, quello prodotto dalla Johnson&Johnson. Il via libera dell’Ema è previsto per l’11 marzo Una nuova armailpotrebbere presto anche in Europa. Si tratta del vaccino prodotto dalla Johnson&Johnson, per il quale basta solo una. Neglito il "sì" definitivo da parte della Fda, mentre in Europa il via libera dell’Ema è previsto per l’11 marzo. Se tutto va come previsto potremmo essere a unanella lottail. Dalla fine del mese è prevista la consegna di 26 milioni di fiale. Intanto la campagna vaccinale nel nostro paese ...

