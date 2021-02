Stop CALDO ANOMALO. Imminente crollo temperature: ecco quanti gradi in meno (Di sabato 27 febbraio 2021) Il CALDO attuale sta per essere spazzato via. L’ANOMALO anticiclone, alimentato da un flusso d’aria subtropicale, si era gonfiato a dismisura dettando legge non solo sull’Italia, ma anche in gran parte d’Europa nel corso dell’ultima settimana. Colonnina di mercurio in calo nel weekendLe temperature sono state capaci di raggiungere record storici per febbraio sull’Italia e in molte parti dell’Europa Centrale. Le anomalie hanno superato i 10 gradi, con valori localmente più tipici della tarda primavera, se non da inizio estate. Ora questo super anticiclone sta mostrando i primi segnali di cedimento a causa dell’incombere di una discesa d’aria più fresca dal Nord Europa. Nel frattempo sta venendo meno l’alimentazione calda subtropicale, che aveva peraltro portato un intenso apporto di polveri d’origine ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilattuale sta per essere spazzato via. L’anticiclone, alimentato da un flusso d’aria subtropicale, si era gonfiato a dismisura dettando legge non solo sull’Italia, ma anche in gran parte d’Europa nel corso dell’ultima settimana. Colonnina di mercurio in calo nel weekendLesono state capaci di raggiungere record storici per febbraio sull’Italia e in molte parti dell’Europa Centrale. Le anomalie hanno superato i 10, con valori localmente più tipici della tarda primavera, se non da inizio estate. Ora questo super anticiclone sta mostrando i primi segnali di cedimento a causa dell’incombere di una discesa d’aria più fresca dal Nord Europa. Nel frattempo sta venendol’alimentazione calda subtropicale, che aveva peraltro portato un intenso apporto di polveri d’origine ...

