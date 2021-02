Silvestri: «Una positività può succedere, non è stato un problema» (Di sabato 27 febbraio 2021) Marco Silvestri, portiere del Verona, ha parlato prima della gara contro la Juventus: ecco le dichiarazioni sul momento della squadra Marco Silvestri, portiere del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Juventus. Ecco le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 «Sappiamo che può succedere che si sia un caso di positività nella squadra, sono stati rapidissimi i nostri medici ad organizzare i tamponi, quindi non è stato un problema. Abbiamo saltato la rifinitura ma ci siamo allenati bene tutta la settimana». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Marco, portiere del Verona, ha parlato prima della gara contro la Juventus: ecco le dichiarazioni sul momento della squadra Marco, portiere del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Juventus. Ecco le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 «Sappiamo che puòche si sia un caso dinella squadra, sono stati rapidissimi i nostri medici ad organizzare i tamponi, quindi non èun. Abbiamo saltato la rifinitura ma ci siamo allenati bene tutta la settimana». Leggi su Calcionews24.com

