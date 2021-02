(Di sabato 27 febbraio 2021) "Sonodopo avere subito il gol dell'1 - 0. Un rigore si può sbagliare, gli episodi negativi in una partita ci possono stare, ma lasquadra non mi è piaciuta. ...

26_maggio13 : @marcomempi @Enrico1306 Inzaghi se fa i cambi sull 1 a 0 puo darsi che la partita la riprende...Caicedo e Pereira e… - ansa_lazio : S.Inzaghi, molto deluso dalla reazione della Lazio - AnsaRomaLazio : S.Inzaghi, molto deluso dalla reazione della Lazio. 'Nessuna scusa legata alla Champions. Rigore? Si può sbagliare'… - giornaleradiofm : S.Inzaghi, molto deluso dalla reazione della Lazio: (ANSA) - ROMA, 27 FEB - 'Sono molto deluso dalla reazione dopo… - meur_lorne : Molto probabilmente avremmo perso lo stesso, perché l'atteggiamento di oggi è stato imbarazzante. Ma perdere per pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi molto

"Sonodeluso dalla reazione dopo avere subito il gol dell'1 - 0. Un rigore si può sbagliare, gli ... Così Simone, allenatore della Lazio, dopo la sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna. .Deluso Simone: 'Una squadra ambiziosa e forte come la nostra deve reagire in modo diverso "... Ma negli ultimi 3 giorni si è allenatobene, è una risorsa importantissima come Muriqi. Devo ...Immobile sbaglia un rigore sullo 0-0 e la Lazio si lascia colpire dal Bologna. Inzaghi è preoccupato: «Sono deluso, bisogna voltare subito pagina e tornare a vincere. La classifica è corta, ci servono ...Al termine della partita tra Bologna e Lazio terminata col risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, il tecnico Simone Inzaghi ha voluto commentare ai microfoni di Sky la brutta prestazione dell ...