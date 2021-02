Quentin Tarantino: il suo primo romanzo ha una data di uscita ufficiale (Di sabato 27 febbraio 2021) Il primo libro di Quentin Tarantino ha una data di uscita ufficiale e in Italia sarà distribuito da La Nave di Teseo: ecco quando uscirà in libreria. Quentin Tarantino arriverà presto nelle librerie italiane con il suo primo romanzo, che sarà pubblicato in contemporanea mondiale in 25 Paesi. In Italia, C'era una volta a Hollywood, questo il titolo del libro, è in uscita a giugno grazie a La Nave di Teseo, realtà editoriale fondata da Umberto Eco ed Elisabetta Sgarbi. A proposito del primo romanzo scritto da Quentin Tarantino e della sua pubblicazione italiana con La Nave di Teseo, Elisabetta Sgarbi ha dichiarato: "Sono ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Illibro diha unadie in Italia sarà distribuito da La Nave di Teseo: ecco quando uscirà in libreria.arriverà presto nelle librerie italiane con il suo, che sarà pubblicato in contemporanea mondiale in 25 Paesi. In Italia, C'era una volta a Hollywood, questo il titolo del libro, è ina giugno grazie a La Nave di Teseo, realtà editoriale fonda Umberto Eco ed Elisabetta Sgarbi. A proposito delscritto dae della sua pubblicazione italiana con La Nave di Teseo, Elisabetta Sgarbi ha dichiarato: "Sono ...

