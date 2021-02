Mihajlovic | ' Giocando così la salvezza arriverà presto'

(Di sabato 27 febbraio 2021) "Sono abituato a fare i conti alla fine e il nostro obiettivo finale è la. Mapenso chela". Sinisaè sereno dopo la vittoria per 2 - 0 ...

"Sono abituato a fare i conti alla fine e il nostro obiettivo finale è la salvezza. Macosì penso che arriverà presto la salvezza". Sinisaè sereno dopo la vittoria per 2 - 0 contro la Lazio. "Ottima partita" ? La vittoria contro una grande del campionato era attesa ...Ora Sansone ha trovato continuità, stasempre meglio. E sono contento anche per Mbaye che ... 'Sanremo? Sicuro canterò meglio di Ibra' Mercoledì la sfida con il Cagliari, poiandrà a ...Intervistato a fine gara anche Skorupski: "Sul rigore di Ibbobile, ho aspettato fino alla fine e per fortuna sono andato dove ha tirato" ...Sinisa Mihajlovic ha commentato così il post-partita di Bologna – Lazio: “Oggi bene, abbiamo fatto un’ottima partita, ...