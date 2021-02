“Ma che senso aveva? Pessimo”. GF Vip, bufera su Giulio Pretelli: il fratello di Pierpaolo Pretelli demolito dal web (Di sabato 27 febbraio 2021) Brutte notizie per Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo Pretelli intervenuto nella serata del 27 febbraio durante la diretta del ‘Grande fratello Vip’. Ha voluto fare un annuncio sensazionale davanti alle telecamere del programma, ma non tutto è andato per il verso giusto. Pensava probabilmente di ricevere tantissimi complimenti e apprezzamenti, invece non è stato proprio così, o almeno c’è stata una fetta del pubblico che non ha assolutamente gradito questo tipo di comportamento. Nelle ultime ore Pierpaolo è comunque apparso molto turbato. Ha parlato infatti con Stefania Orlando, raccontandole di una nottata da incubo. Non è riuscito proprio a dormire dopo la puntata di Alfonso Signorini e ha anche sognato una cosa molto brutta. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Brutte notizie per, ildiintervenuto nella serata del 27 febbraio durante la diretta del ‘GrandeVip’. Ha voluto fare un annuncio sensazionale davanti alle telecamere del programma, ma non tutto è andato per il verso giusto. Pensava probabilmente di ricevere tantissimi complimenti e apprezzamenti, invece non è stato proprio così, o almeno c’è stata una fetta del pubblico che non ha assolutamente gradito questo tipo di comportamento. Nelle ultime oreè comunque apparso molto turbato. Ha parlato infatti con Stefania Orlando, raccontandole di una nottata da incubo. Non è riuscito proprio a dormire dopo la puntata di Alfonso Signorini e ha anche sognato una cosa molto brutta. ...

