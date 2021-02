LIVE – Viterbese-Palermo 1-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di sabato 27 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Viterbese-Palermo, match valevole per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, dopo il pareggio casalingo a reti bianchi contro la Vibonese, sono dodicesimi con 29 punti, mentre i rosanero, dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro, sono noni a quota 33. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Viterbese: Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Salandria, Bensaja, Palermo; Simonelli, Rossi, Murilo. Palermo: Pelagotti; Almici, Peretti, Marconi, Accardi; Luperini, De Rose, ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delC di. I padroni di casa, dopo il pareggio casalingo a reti bianchi contro la Vibonese, sono dodicesimi con 29 punti, mentre i rosanero, dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro, sono noni a quota 33. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Salandria, Bensaja,; Simonelli, Rossi, Murilo.: Pelagotti; Almici, Peretti, Marconi, Accardi; Luperini, De Rose, ...

ILOVEPACALCIO : LIVE #VITERBESEPALERMO 1-0, 58': #Pelagotti tiene in vita il #Palermo parando un calcio di rigore a #Rossi ?? - ILOVEPACALCIO : LIVE #VITERBESEPALERMO 1-0, 53': secondo cambio nei rosa. #Santana al posto di #Martin - ILOVEPACALCIO : LIVE #VITERBESEPALERMO 1-0, 47': lampi rosanero. Ci prova #Floriano a giro, poi conclude anche #Silipo - ILOVEPACALCIO : LIVE #VITERBESEPALERMO 1-0, 46': le due squadre tornano in campo per il secondo tempo. #Silipo prende il posto di… - ILOVEPACALCIO : LIVE #VITERBESEPALERMO 1-0 45'+3': negli ultimi secondi del primo tempo i laziali trovano il vantaggio con #Adopo.… -