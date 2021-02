Inter, Conte: «Futuro? Ho sposato un progetto» (Di sabato 27 febbraio 2021) Antonio Conte ha parlato del suo Futuro sulla panchina dell’Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nella lunga Intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato anche del suo Futuro sulla panchina nerazzurra. LEGGI QUI L’InterVISTA INTEGRALE ALL’ALLENATORE DELL’Inter Futuro ALL’Inter – «Un allenatore, quando decide di sposare un progetto è felice se ha la possibilità di lavorare a lungo nello stesso club. Se si è costretti ad andar via dopo poco c’è solo amarezza. Dare la propria impronta e restare per tanti anni è la cosa più bella. È anche più semplice lavorare dopo aver seminato bene. Mi piacerebbe ci fosse una continuità in tutto. Vincere lo scudetto con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Antonioha parlato del suosulla panchina dell’Antonio, allenatore dell’, nella lungavista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato anche del suosulla panchina nerazzurra. LEGGI QUI L’VISTA INTEGRALE ALL’ALLENATORE DELL’ALL’– «Un allenatore, quando decide di sposare unè felice se ha la possibilità di lavorare a lungo nello stesso club. Se si è costretti ad andar via dopo poco c’è solo amarezza. Dare la propria impronta e restare per tanti anni è la cosa più bella. È anche più semplice lavorare dopo aver seminato bene. Mi piacerebbe ci fosse una continuità in tutto. Vincere lo scudetto con ...

