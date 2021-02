Fino a quando saranno chiuse le scuole in Campania, ordinanza De Luca a prova di TAR? (Di sabato 27 febbraio 2021) C’è grande attesa per l’ordinanza di De Luca per capire Fino a quando saranno chiuse le scuole in Campania. L’annuncio di ieri del governatore nella sua abituale diretta Facebook del venerdì ha spiazzato un po’ tutti: davvero in pochi si aspettavano la netta presa di posizione per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, considerando la precedente strategia che demandava ai sindaci la possibilità o meno di serrare le scuole appunto, sulla base dei dati epidemiologici locali. Tutto come non detto ora, si ritorna ad una decisione generalizzata per tutte le province della regione, non tenendo affatto conto delle enormi differenze tra le città più densamente popolate e i piccoli centri. L’ordinanza di De ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) C’è grande attesa per l’di Deper capirelein. L’annuncio di ieri del governatore nella sua abituale diretta Facebook del venerdì ha spiazzato un po’ tutti: davvero in pochi si aspettavano la netta presa di posizione per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, considerando la precedente strategia che demandava ai sindaci la possibilità o meno di serrare leappunto, sulla base dei dati epidemiologici locali. Tutto come non detto ora, si ritorna ad una decisione generalizzata per tutte le province della regione, non tenendo affatto conto delle enormi differenze tra le città più densamente popolate e i piccoli centri. L’di De ...

Coronavirus, Piemonte arancione dopo un mese in zona gialla: cosa cambia e da quando. Zona rossa a Cavour da domani

Nuovo Dpcm, la bozza. Visite a parenti e amici, parrucchieri e seconde case: cosa cambia
Ecco i punti salienti della bozza del primo decreto anti-Covid dell'era Draghi: le regole saranno in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile. Dunque, sarà una Pasqua blindata ...

Possiamo produrre i vaccini per il coronavirus in Italia? Questa settimana si è parlato con una certa insistenza della possibilità di produrre in Italia vaccini contro il coronavirus, per alleviare la carenza di dosi disponibili provocata tra le altre cose d ...

