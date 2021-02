D’Ambrosi presidente Federpugilato “Pronti a tornare in vetta” (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Rilancio delle squadre azzurre, riorganizzazione del settore arbitri e giudici, sostegno alle società e investimento sulla comunicazione. Questi i punti principali del programma del nuovo presidente della Federazione pugilistica italiana, Flavio D’Ambrosi, eletto a larghissima maggioranza dall’assemblea riunita all’Hilton Rome Airport di Fiumicino. Già dirigente di società, arbitro, presidente del Cr Lazio, consigliere federale e vicepresidente vicario nell’ultimo quadriennio, nonchè coordinatore del settore comunicazione e marketing, D’Ambrosi ha ricevuto 628 voti contro i 102 raccolti dallo sfidante Angelo Musone. “Sono veramente emozionato – ha dichiarato il nuovo numero uno della Fpi, che succede a Vittorio Lai – Spero veramente che in questo quadriennio, avendo già posto le ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Rilancio delle squadre azzurre, riorganizzazione del settore arbitri e giudici, sostegno alle società e investimento sulla comunicazione. Questi i punti principali del programma del nuovodella Federazione pugilistica italiana, Flavio, eletto a larghissima maggioranza dall’assemblea riunita all’Hilton Rome Airport di Fiumicino. Già dirigente di società, arbitro,del Cr Lazio, consigliere federale e vicevicario nell’ultimo quadriennio, nonchè coordinatore del settore comunicazione e marketing,ha ricevuto 628 voti contro i 102 raccolti dallo sfidante Angelo Musone. “Sono veramente emozionato – ha dichiarato il nuovo numero uno della Fpi, che succede a Vittorio Lai – Spero veramente che in questo quadriennio, avendo già posto le ...

