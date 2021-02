Coronavirus, salgono le vittime e le terapie intensive (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 18.916 i nuovi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 280 le vittime. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 20.499. Le vittime sono invece 280, in aumento rispetto alle 253 di ieri, per un totale di 97.507 da inizio pandemia. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 323.047, contro i 325.404 della rilevazione precedente, per un totale di 39.875.863 da inizio emergenza. Il tasso di positività scende quindi al 5,8% (ieri era al 6,3%).Gli attualmente positivi sono 411.966 mentre 11.320 sono i pazienti dimessi o guariti da ieri, per un totale di 2.398.352 pazienti dall'inizio della pandemia. Sono 102 i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore per un totale di 20.588. I pazienti che sono stati ricoverati in terapia intensiva crescono di 22 unità nelle ultime 24 ore, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 18.916 i nuovi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 280 le. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 20.499. Lesono invece 280, in aumento rispetto alle 253 di ieri, per un totale di 97.507 da inizio pandemia. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 323.047, contro i 325.404 della rilevazione precedente, per un totale di 39.875.863 da inizio emergenza. Il tasso di positività scende quindi al 5,8% (ieri era al 6,3%).Gli attualmente positivi sono 411.966 mentre 11.320 sono i pazienti dimessi o guariti da ieri, per un totale di 2.398.352 pazienti dall'inizio della pandemia. Sono 102 i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore per un totale di 20.588. I pazienti che sono stati ricoverati in terapia intensiva crescono di 22 unità nelle ultime 24 ore, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Nettuno, ancora un decesso per Coronavirus: salgono a 47 le vittime In data odierna dalla Asl Roma 6 è stato comunicato il decesso di un uomo di Nettuno di 71 anni che aveva contratto il Coronavirus lo scorso 12 febbraio e che era ricoverato in ospedale. 'Un'altra ...

Covid Milano, 1.138 nuovi casi in città e provincia Sono 1.139 i nuovi contagi da coronavirus a Milano e provincia mentre a Brescia, colpita nelle ultime settimane da un'impennata di contagi, i casi salgono a +995. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 315 ...

Covid, bollettino di oggi dei contagi in Italia. I dati sul Coronavirus: tabella Pdf I numeri del 27 febbraio di Regioni e Ministero della Salute: 18.916 nuovi casi e 280 morti. Crescono ancora ricoveri (+80) e terapie intensive (+22). In Lombardia più di 4mila infettati in 24 ore. In ...

